Umbria, presentati 22 progetti per la videosorveglianza

23 febbraio 2023 a

a

a

Sono 22 i Comuni della provincia di Perugia, che hanno presentato i progetti di videosorveglianza in ambito urbano approvati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: Bevagna, Cannara, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Città di Castello, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Gubbio, Lisciano Niccone, Marsciano, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Nocera Umbra, Perugia, Preci, Scheggino, Spello, Spoleto, Torgiano, Umbertide e Valfabbrica. Per la realizzazione di tali progettualità - che prevedono il posizionamento di telecamere di ultima generazione in punti strategici del territorio comunale (strade di accesso, centri storici, parchi) – i Comuni interessati hanno chiesto l’ammissione ai contributi stanziati dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo per la Sicurezza Urbana, pari quest’anno a 36 milioni di euro.

Il dg della squadra allo stadio con l'auto della Asl, ora rischia il processo

In particolare, l’implementazione della videosorveglianza, come sancito anche nei “Patti per la Sicurezza Urbana” stipulati tra il prefetto, Armando Gradone, e i Sindaci interessati, costituirà un importante strumento per conseguire un mirato rafforzamento dei livelli di sicurezza, rendendo sempre più efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e, in particolare, di quelli riconducibili alla criminalità diffusa e predatoria.

Il tifernate ex ct della nazionale di Cuba è indagato per truffa

A seguito dell'approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i progetti saranno trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno che, sulla base di specifici e articolati criteri di valutazione, procederà a stilare una graduatoria nazionale.

Ucciso dalla mamma con venti coltellate. Aveva solo due anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.