Assisi: Davide ucciso, minacce di morte a Piero Fabbri

Francesca Marruco 23 febbraio 2023 a

a

a

Una lettera anonima contenente minacce di morte è stata recapitata al negozio della moglie di Piero Fabbri, il 56enne arrestato e poi scarcerato, indagato per omicidio colposo per la morte di Davide Piampiano. Nella missiva, scritta al computer c'è scritto "Tienilo ben nascosto, farà la fine che merita.non ha scuse, si guardasse sempre le spalle. La vendetta è un piatto da servire freddo, ma comunque verrà servito, via dalla nostra terra". Il legale di Fabbri, l'avvocato Luca Maori, fa sapere che ha già segnalato il tutto ai carabinieri e nel pomeriggio andrà a sporgere denuncia.

Il perito: "Davide Piampiano non poteva essere salvato". Per il gip è omicidio colposo

Immediata la presa di posizione della famiglia del giovane ucciso tramite il loro legale, Franco Matarangolo: "Avendo letto quanto riportato dalla stampa su minacce via lettera anonima a Piero Fabbri, prendiamo le distanze e stigmatizziamo tali metodi violenti, che si nascondono dietro l'anonimato, sperando di farla franca. Come già affermato, per la dolorosissima perdita di Davide non chiediamo vendetta, ma solo un responso chiaro E approfondito dalla giustizia terrena. Speriamo che le indagini degli inquirenti possano scoprire i responsabili del grave gesto, ovunque gli stessi si annidino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.