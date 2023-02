Terni, Sara Tommasi: "Sogno un film sulla mia vita con Laura Chiatti"

Antonio Mosca 23 febbraio 2023 a

C’è un film sulla sua vita tra i progetti della showgirl ternana Sara Tommasi (nella foto) e del marito e manager Antonio Orso. “Finalmente ci stiamo lavorando. Dovrà essere da monito - dice - a tutte le ragazze che si affacciano sul mondo dello spettacolo.

Per questo progetto - continua - sogno che il mio personaggio sia interpretato nel film da un’attrice umbra, Laura Chiatti. Per ora è solo un sogno.

Poi in questo mese uscirà la seconda parte, anzi uno special del mio podcast prodotto da Radio Deejay, One more time, condotto da Luca Casadei”.

Corriere dell'Umbria del 23 febbraio 2023.

