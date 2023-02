Sanità in Umbria, valzer dei direttori: Braganti si è dimesso dalla Usl 1, al suo posto Martelli

Alessandro Antonini 22 febbraio 2023 a

Massimo Braganti si è dimesso da direttore generale della Usl 1. Decorrenza dal 27 febbraio. Al suo posto come facente funzione arriva l'attuale vertice amministrativo dell'azienda sanitaria perugina, Enrico Martelli. Per la scelta del sostituto ci sarà comunque un apposito bando con manifestazione di interesse. Tra le ipotesi c'è anche quella dello spostamento dell'attuale apicale del Santa Maria della Misericordia, Giuseppe De Filippis e l'arrivo all'ex Silvestrini come commissario di Andrea Casciari (dg dell'ospedale di Terni) che avrebbe un doppio incarico. Ma questa strada sarebbe tecnicamente non percorribile.

