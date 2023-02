Umbria, bambino ucciso dalla mamma a Città della Pieve: testimonianze in aula

Foto: Belfiore

Venti coltellate di cui due mortali e sette perforanti. La macabra conta del terribile modo in cui Katalina Bradacs uccise il figlioletto Alex di soli due anni, l’ha fatta in aula la dottoressa Laura Panata. Il medico legale eseguì l’autopsia sul corpicino straziato del piccolo ucciso a Po’ Bandino di Città della Pieve. In aula sono stati sentiti anche altri testimoni del caso della mamma assassina.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 23 febbraio

