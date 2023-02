Umbertide, il campione umbro esce a L'Eredità

22 febbraio 2023 a

Clamoroso a L'Eredità, il popolare programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Il campione venuto dall'Umbria, Luca Fedeli, esce dopo 12 presenze consecutive 6 delle quali terminate alla ghigliottina. Luca, sostenuto con calore dal pubblico presente in studio e dai tanti umbri che si sono incollati davanti alla tv per seguire le sue performance, è caduto nella sfida dopo i paroloni. Tanti no dal pubblico presente in studio che gli ha poi tributato un lungo applauso.

L'Eredità incorona campione studente universitario umbro

Il colpo di scena ha colto di sorpresa anche Flavio Insinna. Luca ha ripreso gli studi all'università di Firenze, dove è iscritto alla magistrale dopo aver conseguito la laurea triennale in economia del turismo all'università di Bologna sede di Rimini. Laurea conseguita con il massimo dei voti e la lode. Il sogno nel cassetto di Luca, diventato il beniamino di mamme e nonne che seguono il programma delle 18.45, è quello di dirigere un hotel di lusso. La lunga partecipazione a L'Eredità non è stata bagnata al alcuna vincita, ma l'onore delle armi è unanimamente riconosciuto al giovane universitario di Umbertide, anche se nato ad Assisi. Ha 22 anni e, oltre alla Juventus, ha una passione sfrenata per la pallavolo. E' la Sir Susa Perugia la squadra del cuore.

E' umbro il campione de L'Eredità

L'Umbria intera idealmente mercoledì 22 febbraio l'ha applaudito a lungo anche se con un po' di amaro in bocca perchè giovedì 23 febbraio non ci sarà. Dopo 12 puntate consecutive. Un piccolo record a suo modo. A titolo di cronaca mercoledì 22 ha giocato anche Lorenzo di Terni, uscito al secondo gioco.

Giovane umbro sfiora la vittoria a L'Eredità

