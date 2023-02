Amelia, chiesta l'archiviazione per il marito di Barbara Corvi

22 febbraio 2023 a

La Procura della Repubblica di Terni ha chiesto l’archiviazione per Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara Corvi, la donna di Montecampano di Amelia scomparsa nel nulla dal 2009.

Al termine del supplemento di indagine di sei mesi nei confronti dell’uomo, la pubblica accusa non ha dunque trovato alcun elemento che potesse metterlo in relazione con la sparizione della donna.

Due anni fa Roberto Lo Giudice (nella foto) era finito in carcere per qualche giorno, ma in assenza di prove a suo carico era tornato libero. Il giallo di Barbara Corvi resta dunque irrisolto.

