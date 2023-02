Terni, l'Ast si impegna per salvare i posti di lavoro alla Tct

22 febbraio 2023 a

I vertici Ast, martedì 21 febbraio, si sono presentati in Prefettura, a Terni, per parlare della vertenza Tct. Diverse le tematiche affrontate, a partire dal contratto d'appalto in scadenza a marzo 2024 dopo il rinnovo del maggio 2021. I manager hanno ribadito al prefetto Giovanni Bruno che il Tubificio ha chiesto a Tct di onorare l'accordo in essere e di conseguenza c'è il “nulla osta alla normale prosecuzione delle attività di Tct”.

L'ad dell'Ast, Dimitri Menecali, e l'amministratore unico del Tubificio, Alessia Balloriani, hanno evidenziato che contribuiranno a risolvere eventuali criticità occupazionali che dovessero insorgere,

Sempre nella stessa giornata di martedì 21 febbraio si sono riunite, al centro multimediale, la seconda a la terza commissione del Comune (nella foto) par ascoltare i rappresentanti sindacali sulla vertenza Tct,

