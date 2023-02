Umbria, voli per Milano e Francoforte appello ai soci

Gabriele Burini 22 febbraio 2023 a

L’Umbria guarda verso Francoforte e Milano: durante la presentazione delle rotte estive dell’aeroporto San Francesco d’Assisi, la governatrice Donatella Tesei ha spiegato come l’obiettivo sia quello di volare in Germania e nel capoluogo lombardo, nonostante le difficoltà economiche.

“Per Francoforte ho lavorato per tre voli settimanali, il costo è di 1,2 milioni all’anno e abbiamo lanciato un appello alle forze economiche della Regione ottenendo una risposta positiva da parte della Fondazione Perugia e di Confindustria a copertura di circa il 15% dell’investimento - ha detto - Se tutti i soci verseranno il loro contributo, come fatto da Regione e Camera di Commercio, l'obiettivo è raggiungibile per Sase che sarebbe in grado di rendere operativo il volo in 5 mesi”. Per Milano, invece, il volo con Ita avrebbe una cadenza di cinque volte a settimana. Ma qui il problema costi è ancora più marcato, visto che servirebbero 5 milioni all’anno, “una cifra astronomica anche in caso di contributo governativo per la continuità territoriale, che coprirebbe il 50% della spesa. È comunque una strada che continueremo a percorrere”, ha proseguito Tesei, che con il presidente di Sase, Stefano Orazio Panato, ha presentato le rotte operative dal 26 marzo al 28 ottobre.

Oltre alle 15 già definite, tra cui la novità di Cracovia, si sta per aggiungere Olbia: “Vorremmo partire il primo giugno con due voli settimanali. L’obiettivo è raggiungere i 500 mila passeggeri”. Gennaio ha già fatto registrare un +168% rispetto al 2022, l’anno dei record. “Abbiamo centrato questi risultati – ha aggiunto Panato – anche grazie alla credibilità che siamo riusciti a conquistarci presso le compagnie aeree che apprezzano i nostri servizi a terra”. Ma per raggiungere la quota prefissata, serviranno degli interventi sullo scalo. Verrà quindi creato il quarto gate e ci sarà un nuovo sistema di smistamento bagagli con lo spostamento degli uffici, per un costo totale di 850 mila euro di cui si farà carico la Regione.

