Umbria, passaggio di meteoriti: una decina nel 2022

Sono arrivati martedì 21 febbraio nei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Aquila, i frammenti del meteorite del 14 febbraio caduti, nella notte di San Valentino, in Basilicata, su una terrazza di un’abitazione di Matera. Il meteorite al suo passaggio è stato avvistato anche in Umbria a confermarlo è Cristiano Cinti del Gruppo Astrofili del Monte Subasio.

“Ci sono pervenute molte segnalazioni ma non abbiamo nessuno scatto che lo documenti, non abbiamo fondi per acquistare una videocamera all sky da posizionare all’Osservatorio. Comunque il fenomeno di caduta dei meteoriti è assolutamente normale e avviene di frequente. In Umbria la Rete Prisma di Inaf ne ha rilevati una decina nel 2022 di passaggio in Umbria e, in particolare, riporta anche la segnalazione del meteorite di San Valentino”.

Meno frequente è che i frammenti del bolide vengano ritrovati nei pressi di centri abitati e addirittura colpiscano abitazioni.

Tant’è - precisa Cinti - che i frammenti recuperati a Matera rappresentano il secondo ritrovamento in Italia di questo tipo registrato da Prisma. Il progetto Prisma è costituito da una rete di videocamere all sky installate in diverse località del territorio dedicate proprio all’osservazione di meteore molto brillanti con il fine di determinare le orbite eliocentriche dei meteoridi che li provocano e delimitare le aree per la raccolta di possibili meteoriti associate all’evento.

“Sugli straordinari spettacoli astronomici il 25 marzo abbiamo invitato Daniele Gasparri, astrofisico, divulgatore scientifico co con più di 20 anni di esperienza - conclude Cinti -. Sarà un’occasione per saperne di più. L’appuntamento sarà alle 17,30 nella sala delle Conciliazione del Comune di Assisi”.

