Perugia, fermo in auto in corsia di sorpasso: era addormentato e ubriaco

Alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di un’automobile ferma in corsia di sorpasso senza quattro frecce, triangolo o nulla che ne segnalasse preventivamente la presenza. Così, una pattuglia della polizia stradale è andata immediatamente nel punto indicato all’altezza di Ponte San Giovanni e, con estremo stupore degli agenti, si sono resi conto che all’interno dell’abitacolo c’era un uomo addormentato. In un’automobile spenta in corsia di sorpasso.

Era notte fonda e il traffico era ridotto, ma il pericolo è stato enorme. Gli agenti lo hanno svegliato e hanno provveduto subito a far rimuovere il veicolo. E poi, hanno immediatamente iniziato tutti gli accertamenti del caso: il motivo del sonno profondo si è ben presto chiarito: l’uomo aveva alcol nel sangue per quasi tre volte più del limite consentito.

Si tratta di un perugino di 44 anni. I poliziotti gli hanno quindi sequestrato l’automobile e la patente, che gli verrà sospesa per un periodo di massimo un anno. Addio a dieci punti della patente e pure una ovvia denuncia per guida in stato di ebbrezza.

