Assisi, Davide Piampiano ucciso: Fabbri vuole lo sconto di pena

22 febbraio 2023 a

Ai pm toscani e al gip che lo ha scarcerato, Piero Fabbri ha detto che era convinto di aver sparato a un cinghiale e non a Davide anche perché il ragazzo lo aveva chiamato poco prima dicendo che stava cercando il suo cane. E dato che aveva sentito il latrare di un cane in un punto molto distante da dove si trovava lui, ha dato per scontato che Davide fosse con l'animale. Se è credibile o meno la versione di Fabbri lo stabiliranno i magistrati fiorentini a cui lo stesso 56enne intende chiedere, appena possibile, un patteggiamento o un abbreviato.

Omicidio Piampiano, il gip: "Fabbri mente, stia in carcere"

Servizio completo sul Corriere del 22 febbraio





