Umbria, Magione: iniziata la ricostruzione dell'ex fabbrica Rondini

Concluse le operazioni di demolizione della vecchia struttura, avviate a novembre con la rimozione della ciminiera in cemento-amianto, sono ora partiti i lavori di ricostruzione nell’area dell’ex fabbrica Rondini collocata nel centro storico di Magione. L’edificio industriale, da decenni dismesso, rappresentava uno spazio di elevato degrado in una parte del paese ad alta residenzialità, da qui il passo obbligato per garantirne la qualità ambientale. Grazie all’ottenimento dei fondi europei gestiti dal Gal Trasimeno-Orvietano si è avviato, perciò, il percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio polifunzionale. L’intervento è stato finanziato con 540 mila euro di fondi comunitari e un cofinanziamento comunale di 150 mila euro. L’immobile, di cui sono state intanto realizzate le fondamenta, verrà ricostruito mantenendo inalterate le forme originali, a partire dal tipico tetto industriale con copertura a denti di sega. All’interno gli spazi avranno molteplici utilizzi con due ingressi, da via degli Orti e da via Solatia. “Il progetto del nuovo edificio, opera dell’architetto Gianluigi Cipolloni – fa sapere l’assessore comunale ai lavori pubblici, Massimo Ollieri – ha visto la piena approvazione della Soprintendenza paesaggistica dell’Umbria proprio perché rispettoso di quel concetto di archeologia industriale che oggi sta interessando molti edifici che hanno fatto parte della storia industriale del nostro Paese”. La storia dell’immobile si lega a quella di molti cittadini che in questa fabbrica hanno lavorato fino alla metà dello scorso secolo. Aperta alla fine del secondo decennio del Novecento dai fratelli Adrasto, Germano, Luca e Napoleone Rondini, ebbe subito un notevole sviluppo grazie alle commesse ottenute dal governo per la costruzione di tende e brande militari. Nel periodo di maggior prosperità vi lavoravano, a turno, oltre cento operai, rappresentando un importante polo produttivo per l’intera realtà magionese. La crisi dell’industria ha portato prima alla chiusura della sede originaria nel centro del paese e, successivamente, alla cessazione definitiva dell’azienda. L’azienda venne acquista, già in stato di abbandono, dal Comune nel 2005.

L'ex fabbrica Rondini diventa centro culturale

