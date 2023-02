Umbertide, L'Eredità incorona campione studente universitario umbro

+++ L'Eredità incorona campione studente umbro

Luca Fedeli, all'11esima presenza consecutiva a L'Eredita, il popolare programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna, si laurea campione approdando la ghigliottina dopo aver eliminato il campione uscente alla sfida che l'ha portato al triello.

Lo studente universitario umbro, di Umbertide anche se è nato ad Assisi 22 anni fa, è laureato in economia del turismo (laurea conseguita a luglio 2022 all'università di Bologna sede di Rimini) con il massimo dei voti e adesso frequenta la magistrale all'università di Firenze.

Tifa Juventus, ha giocato a tennis con buoni risultati e ha una passione sviscerata per la pallavolo, tanto da discutere la tesi di laurea proprio sul volley. Passione che lo ha portato a sostenere nei palasport di mezza Italia la Sir Susa Perugia, sua squadra del cuore. Il sogno professionale nel cassetto è dirigere un hotel di lusso. Com'è finita martedì 21 febbraio? Luca ha scritto fazzoletto ma non era questa la parola per portare a casa gli oltre 26 mila euro in palio. La parola esatta era lacrime. Il riscatto mercoledì 22 febbraio.

