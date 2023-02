Terni, sequestrati 16 mila maschere di Carnevale e giocattoli non sicuri

21 febbraio 2023 a

a

a

A Terni la guardia di finanza ha individuato 16 mila prodotti non sicuri messi in vendita in un'attività commerciale gestita da cinesi. Si tratta di maschere e accessori per il Carnevale, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del codice del consumo e della speciale normativa vigente nel settore.

Sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio del Casentino 11 mila giocattoli con marchio irregolare

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine.

Messina: operazione 'Carnevale sicuro', Gdf sequestra 131.700 giocattoli

Al commerciante, responsabile delle violazioni amministrative, è stata irrogata una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino a un massimo di 35.823 euro.

Monza: Gdf sequestra oltre 10mila articoli per Carnevale e accessori contraffatti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.