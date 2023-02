Perugia, aiuta il cognato latitante a Zanzibar a rinnovare la patente: medico indagato

21 febbraio 2023 a

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico accusato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Nel 2019, a conclusione di un’indagine, i pm avevano chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Perugia una misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati, residente a Terni, era stato dichiarato lo stato di latitanza in quanto aveva fatto perdere le sue tracce subito dopo l’emissione del provvedimento cautelare. Il monitoraggio dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni eseguito nel periodo immediatamente successivo aveva però consentito di individuare l’uomo a Zanzibar: nel periodo della latitanza aveva chiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida.

Gli accertamenti investigativi eseguiti dai miliari anche presso il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile hanno consentito di accertare che all’atto del rinnovo della patente in questione al ricercato era stata rilasciata una certificazione medica prodotta da un medico di Perugia. L’analisi dei documenti testimoniava come le firme apposte sulla documentazione per il rinnovo della patente erano state falsificate, inoltre il documento di "autorizzazione alla guida" era stato trasmesso, anziché presso il domicilio dell’uomo, presso l’indirizzo anagrafico del medico accertatore, cognato del ricercato.

La perquisizione domiciliare disposta dalla Procura presso la casa del medico perugino ha consentito di appurare i contatti telefonici nel periodo della latitanza tra quest’ultimo, il ricercato e i familiari. Gli atti acquisiti hanno permesso di cristallizzare le modalità "suggerite" per richiedere il rinnovo della patente di guida italiana. A conclusione degli accertamenti, la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti del medico e la moglie (rispettivamente cognato e sorella del ricercato) per i reati di "concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" nonché "errore determinato dall’altrui inganno" e l’udienza si terrà il prossimo mese di marzo.

