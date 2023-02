Orvieto, Sgarbi all'evento inaugurale per i 500 anni dalla morte di Signorelli

Davide Pompei 21 febbraio 2023 a

Un calendario unico degli eventi con oltre 70 appuntamenti che tra arte, tradizioni, enogastronomia, teatro, musica e sport coprono tutto l’anno e si rivolgono ad un pubblico eterogeneo per i turisti e per la comunità locale. È quello elaborato e coordinato dal Comune di Orvieto, con la collaborazione degli organizzatori delle varie manifestazioni, che va sotto il nome di “Orvieto always on”.

Tra conferme e new entries, la copertina degli eventi 2023 spetta all’arte e alle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli, autore dei capolavori che si trovano nella cappella di San Brizio (foto in alto). Il 5 aprile 2023 si terrà l’evento inaugurale, organizzato in collaborazione tra Comune, Opera del Duomo e Gal Trasimeno-Orvietano, alla presenza del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.

Una data particolarmente significativa perché è il 5 aprile del 1499 che Signorelli firmò il contratto con i soprastanti della Fabbriceria per ultimare le pitture della Cappella Nova iniziando a dare forma a quella che sarà una delle più importanti opere del Rinascimento. Tra maggio e novembre sono attese sei conferenze con importanti storici dell’arte e teologi.

