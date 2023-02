Terni, Bandecchi: "Vendo la Ternana ma stadio e clinica si faranno"

Maria Luce Schillaci 21 febbraio 2023 a

“Stadio e clinica si faranno, vendo la Ternana ma i miei progetti vanno avanti”.

Nuova uscita pubblica di Stefano Bandecchi in veste di candidato a sindaco del Comune di Terni per Alternativa Popolare, ad affiancarlo il suo coordinatore Riccardo Corridore.

Bandecchi sulla vendita della Ternana: "C'è un gruppo affidabilissimo"

Il patron della Ternana nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio 2023 ha invitato i cittadini e la stampa a un incontro all’hotel Garden. Sala gremita, nessun politico presente, tranne la consigliera di FdI e vice presidente della Provincia, Monia Santini. Puro clima e toni da campagna elettorale dove comunque, gioco-forza, l’argomento Ternana non poteva non uscire fuori.

Bandecchi rassicura i tifosi: "La Ternana non sparirà"

“La Ternana sapete è in vendita e passerà in buone mani. Chi la compra si potrebbe costruire lo stadio da solo, se vuole – rincara Bandecchi - oppure lo cede a terzi, cioè a me, se si fa un bando noi partecipiamo, poi vediamo cosa viene fuori”.

E rivolgendosi ai giornalisti presenti: “Dite ai politici di tutti gli schieramenti che io sono pronto al confronto, anzi, li invito a un faccia a faccia come me: se un cittadino deve scegliere il suo candidato deve avere più opportunità per sentilo parlare, io non mi sottraggo al confronto”.

