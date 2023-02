Perugia, il restyling di piazza Danti non convince. Ecco cosa pensano i residenti

Gabriele Burini 21 febbraio 2023 a

Piazza Danti si rifà il look. Ma l’intervento di restyling che punta ad ampliare lo spazio pedonale e a fluidificare il traffico - per un importo complessivo di 180 mila euro - non convince chi vive la città. La nota con cui il Comune annunciava l’apertura del cantiere parlava di strumenti a basso impatto visivo, prevedendo anche elementi di qualificazione artistica.

Nel dettaglio, “si prevede un nuovo marciapiede sul lato corto della cattedrale, con un andamento parallelo alla facciata e su un piano rialzato rispetto a quello stradale; l’ampliamento degli spazi pedonali salendo da via Calderini, fino all’accesso di piazza Piccinino, mediante la loro delimitazione, a destra con una alternanza di fioriere e paletti dissuasori e a sinistra esclusivamente con paletti dissuasori; la creazione di uno spazio a esclusivo uso pedonale davanti all’ex Turreno. Sarà infine installata un’opera scultorea, copia del bozzetto in bronzo raffigurante Elisabetta con la tortorella dello scultore Artemio Giovagnoni”. A un mese dal via dei lavori, però, i perugini sono divisi soprattutto su due elementi: la riduzione della carreggiata e la rimozione di una parte del primo gradino della cattedrale di San Lorenzo. “L’intervento di per sé è ineccepibile - commenta Gian Michele Tortori - L’unica osservazione è sull’imbuto che si verrà a creare all’inizio del marciapiede, serviva mantenere più spazio per la carreggiata. Però mi chiedo anche dell’utilità di questa cosa, c’è il Turreno da ristrutturare da anni. È un locale fondamentale per il centro, si deve partire con questo progetto”. Luigi Napolitano si sofferma invece sulla scalinata della cattedrale, dove metà del primo gradino è stato sostituito con del travertino. “Andava salvaguardato, almeno per rimanere allo stesso livello. La chiesa si doveva far sentire prima dell’inizio dei lavori. Poi non so se il travertino sta bene così e anche la strettoia che si verrà a creare mi lascia qualche dubbio. Vediamo alla fine dell’intervento”. La signora Laura avrebbe preferito che i soldi utilizzati per il rifacimento di piazza Danti fossero stati investiti “per chiudere le buche in giro per la città, ne gioveremmo tutti”.

La questione strettoia torna anche nelle parole di Giuseppe Dolciami: “Lì c’è un bar, dopo i lavori chi esce si trova direttamente in mezzo alla strada. È un problema per la viabilità”. Mauro Tippolotti spiega che “l’intervento di per sé è necessario per Perugia e per il suo centro storico malridotto. Ma questa cosa presa da sola, senza inserirla in un contesto di riorganizzazione generale, rimane fine a sé stessa e verranno evidenziati solo gli elementi di contraddizione come il marciapiede largo e la via stretta”. Giampiero Molinari vuole vedere “il lavoro finito, al momento non mi convince. Da profano, non sono soddisfatto. È un qualcosa che diminuisce la fruibilità della strada e non aggiunge nulla al prestigio della cattedrale”. Un pensiero a cui si associa Ruggero Campi: “Il marciapiede così largo è pericoloso perché si restringe la strada, le macchine arrivano a passare sopra lo scolo dell’acqua”.



