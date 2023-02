Perugia, picchia la moglie se taglia i capelli: condannato a 3 anni

Francesca Marruco 21 febbraio 2023 a

a

a

Tre anni di reclusione e una provvisionale immediatamente esecutiva di 30 mila euro nei confronti della ex moglie e di 5 mila euro ciascuno per i due figli. E’ questa la sentenza emessa dal collegio del tribunale di Perugia nei confronti di un 46enne di origine albanese indagato, e adesso condannato, per maltrattamenti in famiglia...

Servizio completo nel Corriere del 21 febbraio

Anziano maltratta per anni la moglie: la donna non poteva nemmeno accendere la televisione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.