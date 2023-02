Umbria, Todi: con l'ultima rata della Tari arrivano i rimborsi per i cittadini

Elio Andreucci 21 febbraio 2023 a

a

a

In arrivo i bollettini per il pagamento dell'ultima rata della Tari a Todi. E i cambiamenti non sono tutti negativi. Infatti al saldo sono previsti rimborsi per il 37% dei cittadini, per il 54% delle utenze è previsto un versamento sotto i 100 euro, mentre per il 9% sarà superiore. Inoltre, Todi è stata premiata da Legambiente Umbria, come Comune riciclone 2022 per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento è legato alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2022 che ha toccato il 75,64%, ulteriormente migliorato rispetto all’anno precedente, quando si era attestato al 74,3 %.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di martedì 21 febbraio

Morosi della tariffa rifiuti, inviati 23mila avvisi di pagamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.