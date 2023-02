Umbria, automobilisti stangati: dalle multe 19 milioni per i Comuni

21 febbraio 2023 a

Diciannove milioni dalle multe per 92 Comuni dell’Umbria. Un tesoretto per i municipi sempre alle prese con i conti che non tornano. Multe e sanzioni portano a Perugia 5.064.596 euro, 4.465.536 euro a Terni e 1.481.762 euro a Spoleto.

Ma la vera sorpresa la regala il quarto posto in cui si posiziona il Comune di Valtopina: 1.380 abitanti e un introito pari a quasi un milione di euro, 997.079 per l’esattezza. Proprio Valtopina è il primo comune dell’Umbria per entrate pro capite: 784,48 euro ad abitante. Tanto per fare un paragone, quelle del Comune di Perugia è di 31,19 euro. L’entrata pro capite media in Italia è di 14,65 euro.

