Foligno, chiede sesso a pagamento a una ragazzina: denunciato per molestie

A Foligno un cittadino italiano di 55 anni è stato denunciato per molestie dalla polizia ferroviaria. L'uomo ha avvicinato una ragazza minorenne chiedendole una prestazione sessuale a pagamento. La giovane ha raccontato agli agenti che stava aspettando l'autobus per tornare a casa quando è stata avvicinata dal 55enne che le ha offerto soldi in cambio di sesso. Spaventata, si è allontanata velocemente dal Piazzale Unità d'Italia ed è entrata nella stazione. Grazie alle indicazioni fornite dalla ragazza e alle immagini del sistema di video sorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare e identificare l'uomo che ha numerosi precedenti e una condanna per atti osceni. E' stato denunciato per molestie e disturbo.

