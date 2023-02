Perugia, la Cgil: "Fermare lo smantellamento dell'ospedale. Basta pronto soccorso in sofferenza e letti nei corridoi"

20 febbraio 2023 a

All'ospedale di Perugia "pronto soccorso in sofferenza, continuo incremento di letti e barelle nei corridoi delle degenze, servizi malfunzionanti e insufficienti, manutenzione ordinaria praticamente inesistente, con conseguente inevitabile degrado del bene pubblico”. La denuncia arriva dalla Fp Cgil di Perugia che in una dura nota descrive la situazione del reparto del Santa Maria della Misericordia.

Ancora: “Carenza cronica di risorse umane, a causa di mancati investimenti nelle assunzioni, con la conseguente fuga di molti professionisti dalla nostra regione in cerca di una stabilità e condizioni di lavoro migliori”. Secondo Donatella Renga, segretaria della Fp Cgil "non si può pensare di andare avanti contando sulla buona volontà e abnegazione del personale, personale che si spende spesso sopra le proprie forze per dare risposte ai problemi dell’utenza”.

Secondo Renga occorre “una seria e fattiva politica di investimenti, senza la quale non sarà più possibile garantire un giusto diritto alla salute, come sancito dall’art.32 della nostra Costituzione. Non è invece accettabile una dirigenza che nasconde il proprio immobilismo dietro gli errori delle precedenti gestioni. Abbiamo assistito dal post-concorsopoli a varie nomine e sostituzioni di direttori e forse proprio qui sta il problema – conclude Renga - per andare avanti non bisogna sostituire per sostituire, ma sostituire per cambiare”.

