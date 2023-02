Covid in Umbria, contagi ancora in calo. I ricoveri restano sopra la media

20 febbraio 2023 a

Come tutti i lunedì, la Fondazione Gimbe ha diramato i dati relativi al Covid della settimana precedente, per l'esattezza quella dal 10 al 16 febbraio. In Umbria si registra un miglioramento nell'incidenza dei casi per 100mila abitanti: 70.7. I nuovi contagi diminuiscono del 12.3% rispetto alla settimana precedente. Ancora sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (15%) e in terapia intensiva (3.1%). Sulla campagna di vaccinazione, invece, dati altalenanti. Gli over 5 che non hanno ricevuto alcuna dose sono il 9.9%, contro l'11.2% della media nazionale; quelli che hanno rinunciato alla terza dose l'11.9% (12.7%). Il tasso di copertura con la quarta dose è del 24.1% (31.1%) e con la quinta del 7,6% (14,8%). Ancora: la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 36% (35,3%). Infine i nuovi casi per provincia, sempre per 100mila abitanti: a Perugia 74 (-6.7%), a Terni 51 (-27.6%).

