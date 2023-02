Perugia, eternit e siringhe davanti all'ex mercato ortofrutticolo

Alessandro Antonini 20 febbraio 2023 a

Il mercato ortofrutticolo di Perugia in via Settevalli resta alla merce di clandestini e abusivi: dentro di sono rifiuti e segni dell'entrata di soggetti non autorizzati. Davanti ci sono scarti abbandonati, tra cui pezzi di eterni e siringhe usate.

Servizio completo nell'edizione del 20 febbraio del Corriere dell'Umbria

Servono quasi due milioni per completare il mercato coperto. Nuova concessione da 30 anni e canone da 220 mila euro

