Perugia, domenica di Carnevale a San Sisto e ora i carri si preparano al martedì grasso

20 febbraio 2023 a

a

a

Buona anche la seconda. E’ stata una festa delle famiglie quella di domenica 19 febbraio nel quartiere di San Sisto a Perugia. La sfilata dei quattro carri, di Carnevale organizzata dall’Associazione I Rioni, ha coinvolto tantissime persone che sono scese in strada e hanno fatto festa dal primo pomeriggio a sera per la seconda domenica nel calendario della 42 esima edizione.

Sfilata di carri di Carnevale a San Sisto

Le grandi macchine di Carnevale ogni rione l’ha dedicata a un tema: Avatar, the way Of water (rione Perugia2), Gimo ai baracconi (Torre); Greese! (‘L toppo) e Viky il Vichingo (‘L cedro). A presentare la sfilata la giornalista Donatella Binaglia e con lei è salito sul palco anche l’assessore Luca Merli in rappresentanza del Comune di Perugia che ha dato il patrocinio alla manifestazione. La grande parata ha preso il via dalle 14,30 da piazza Martinelli con l’accompagnamento musicale della Banda Amici dell’Arte di San Sisto. Un corteo dai mille colori che ha intrattenuto i tanti partecipanti per oltre due ore, per concludersi sempre in piazza Martinelli. Martedì grasso, 21 febbraio, sarà l’ultimo giorno di Carnevale e i quattro gradi carri si trasferiranno in centro storico dalle ore 10,30 e si posizioneranno intorno alla Fontana Maggiore per poi iniziare a sfilare in corso Vannucci alle 14,30.

Ampio servizio fotografico nel corriere dell'Umbria del 20 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.