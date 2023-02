Francesco Arca, chi è il protagonista del polizesco Resta con me

19 febbraio 2023 a

Francesco Arca, protagonista della fiction Resta con me in onda da domenica 19 febbraio su Rai 1, nasce a Siena il 19 novembre 1979. Esordisce in tv tra il 2004 e il 2005 nei programmi Volere o Volare di Canale 5 e poi come tronista a Uomini e donne. Nei due anni seguenti posa nudo per un calendario e lavora come modello. Dal 2006 si trasferisce a Roma con l'ambizione di diventare un attore. Nel 2008 la prima apparizione con un ruolo nella fiction Incantesimo. Nel 2009 ha una parte nel film scusa ma ti voglio sposare e l'anno dopo interpreta il ruolo di un poliziotto nella fiction Ho sposato uno sbirro.

Nel 2012 e 2013 partecipa alla serie tv Le tre rose di Eva, e diventa il protagonista della sesta stagione di Rex. E' nel 2014 che Ozpetek lo sceglie come protagonista del suo film, Allacciate le cinture, in cui recita accanto a Kasia Smutniak. Nel 2015 ha un piccolo ruolo in Spectre, la saga di James Bond. Partecipa poi a Il bello delle donne, Sacrificio d'amore e Vite in fuga. Più recentemente compare in Fosca Innocenti e adesso sarà il protagonista di Resta con Me. Accanto a film e fiction Arca ha sempre affiancato partecipazioni a talk show e reality. Francesco Arca ha una relazione con Irene Capuano da cui ha avuto due figli: Maria Sole e Brando Maria. Tra le ex di Arca anche Laura Chiatti e Anna Safroncik.

