Perugia, morte Castagner: da domenica pomeriggio camera ardente a San Sisto

19 febbraio 2023 a

a

a

Da oggi pomeriggio sarà possibile dare l’ultimo saluto a Ilario Castagner, morto ieri pomeriggio all’età di 82 anni. L’allenatore del Grifo - uomo dei record con le sue 341 panchine in biancorosso con tre promozioni e il mitico secondo posto del 1979 concluso senza mai perdere - era malato da tempo. Oggi la salma di Castagner sarà nella casa funeraria Passeri, a San Sisto, dalle 15. Il funerale sarà martedì nella chiesa di San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo alle 15,30 (il corteo funebre inizierà alle 15 sempre dalla casa funeraria Passeri). La famiglia - lascia la moglie Liliana, i figli Francesco, Federico e Laura e sei nipoti - ha espresso la volontà di non ricevere fiori, preferendo una donazione per la ricerca contro il cancro.

Morte Frosio, Castagner: "Un trascinatore e un esempio". Mercoledì il funerale nel duomo di Monza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.