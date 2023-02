Perugia, ricette falsificate: denunciato medico di base

Fra.Mar. 19 febbraio 2023 a

Ricette con date modificate - e quindi falsificate - per permettere al paziente di usufruire ancora dell’esenzione. E’ questa una delle ipotesi investigative dei carabinieri del Nas che hanno denunciato per falso un medico di base dello Spoletino perché, per l’appunto, avrebbe emesso delle prescrizioni falsificate.

False ricette mediche e timbri rubati, denunciato 35enne

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 19 febbraio

