Terni, nasce il Museo del flipper nell'ex scuola elementare di Marmore

Uno spazio dove si incontrano cultura, educazione e divertimento. Tutto questo è racchiuso nel Museo del flipper e del Modernariato “Dino Merluzzi” che ha celebrato il suo debutto sabato 18 febbraio in occasione degli Eventi Valentiniani di Terni, in una cerimonia ufficiale coronata dal patrocinio del ministero della Cultura e della Regione dell'Umbria.

Dino Merluzzi, nella sua Terni, è stato tra i primi a collezionare giochi d’epoca, riuscendo a raccogliere una serie di macchine da intrattenimento di varie epoche, coltivando il sogno di poterle racchiudere un giorno in un Museo.

A realizzare oggi quel sogno è stata l'associazione Ifpa Italia, in collaborazione con il Comune di Terni, la Pro loco di Marmore e l'Arci di Terni che, grazie al contributo della Fondazione Carit, è riuscita a far diventare realtà il Museo del flipper e del modernariato intitolato allo scomparso collezionista ternano, negli spazi dell'ex scuola elementare di Marmore in via Montesi 59. E sempre nell'ex scuola elementare di Marmore è stata inaugurata la sede della Pro loco, presieduta da Manola Conti.

