Umbria, bonus edilizia: bloccati crediti per un miliardo

19 febbraio 2023 a

Gli effetti del decreto sull’edilizia in Umbria sono devastanti. I numeri sono ancora provvisori ma le prime stime fornite dalla Cna parlano di un miliardo di crediti incagliati e di almeno un migliaio di aziende coinvolte.

Superbonus, allarme per i crediti bloccati. Simonetti (Fabi): "Situazione gravissima"

L’analisi fa riferimento a tutti i bonus edilizi, quindi non solo Superbonus ma anche ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche.“Parliamo di interventi per oltre tre miliardi di euro - evidenzia Roberto Giannangeli, direttore Cna Umbria - e di crediti incagliati per circa un miliardo. Si tratta di aziende che vantano crediti che non riescono a riscuotere, imprenditori che hanno molto investito e che chiedono solo di essere messi nelle condizioni di lavorare”.

