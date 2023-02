Perugia, sit-in di protesta contro la chiusura della banca

19 febbraio 2023 a

Un sit-in di protesta per dire no alla chiusura dell’unica banca della frazione. A Ponte Valleceppi i residenti si mobilitano e decidono di manifestare davanti alla filiale che, da fine marzo, non sarà più operativa e tutto il volume d’affari sarà trasferito a Ponte San Giovanni. Il percorso di mobilitazione è stato deciso nel corso di una accesa assemblea che si è tenuta venerdì sera al circolo Arci e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Cgil e Uil. Nei vari interventi che si sono succeduti è stata ribadita l’importanza della banca definita “un servizio essenziale e imprescindibile” oltre che un presidio di legalità e uno strumento che qualifica un territorio già provato dalla perdita di altri servizi pubblici e presidi sanitari.

A Ponte Valleceppi dicono no alla chiusura della banca

I cittadini hanno quindi deciso di procedere con una raccolta di firme, con volantinaggi e con una prima manifestazione di protesta (il sit-in di mercoledì mattina, a partire dalle 10) cui seguirà una nuova assemblea pubblica fissata per venerdì alle 20.45 (il luogo è ancora da stabilire) dove è già stata richiesta la partecipazione dei più alti funzionari della banca, del sindaco e degli altri enti rappresentativi del territorio.

