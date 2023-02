Citerna, girano il mondo in bicicletta

19 febbraio 2023 a

a

a

Un viaggio lungo oltre 19 mila chilometri, durato circa 9 mesi. Un viaggio in sella a una bici ''alla scoperta del mondo che c'è fuori, ma anche alla scoperta di noi stessi''.

E al loro ritorno, Giovanni Pieracci e Francesco Maggiolini, hanno trovato ad attenderli i genitori, gli amici e l'interno paese di Pistrino nel comune di Citerna, che ha addobbato a festa la piazza davanti alla chiesa, con tanto di striscione e torta per i due, che partiti da Pistrino lo scorso 4 maggio, hanno concluso un lunghissimo tour dopo aver toccato il freddo del nord Europa e il caldo dell'Africa sub sahariana, con una compagna davvero unica e originale: la divisa della storica società ''Pedale Pistrinese''.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 19 febbraio

Aboca assume in Umbria. Ecco le figure professionali che cerca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.