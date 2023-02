Città di Castello, compie 100 anni e racconta come fu rapito il marito

Paolo Puletti 18 febbraio 2023 a

Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e molto altro, questa è la testimonianza di Terzina (detta Pina) Chiurchi vedova di Vittorio Garinei che nel lontano maggio 1983 venne rapito dall’anonima sarda e lei ne fu testimone diretta, che compiuto il suo secolo di vita. La signora “Pina”, Sangiacomina purosangue, dopo che è rimasta vedova, è voluta tornare nella sua casa di Città di Castello dove era nata in via sant’Angelo, proprio vicino alla stessa chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo e dove ha radunato figli Marco e Pietro, i nipoti Paola, Giovanna, Alberto e Francesca, e pronipoti Camilla, Anna madre dell’unico trisnipote Davide, Alice, Elisabetta e Matilde sino alla quinta generazione per festeggiare al meglio il traguardo dei 100 anni, da festeggiare in famiglia.

Ne ha passati momenti brutti come la seconda guerra mondiale e soprattutto il trauma di essere stata testimone al momento del rapimento del marito, nella sua casa di Trestina.

Cosa ricorda del rapimento di suo marito?

“Eravamo in casa a Trestina, tutto tranquillo era maggio 1983; improvvisamente entrano in casa tre -quattro incappucciati, che mettono in un sacco mio marito e a me mi colpiscono alla testa. Resto stordita e poi mi incerottano la bocca e mi legano alla sedia sulla quale ero stata messa a sedere. Respiro male, con la forza della disperazione riesco ad abbassarmi il cerotto che avevo sulla bocca e poi con i denti riesco a liberarmi una mano e quindi l’altra, strappo le corde che mi bloccavano le caviglie. Subito sono corsa da una mia vicina di casa, visto che avevano staccato le linee telefoniche, riesco a dare l’allarme ai miei figli alle forze dell’ordine. La casa si riempie di carabinieri. Poi mio marito poi riuscì a liberarsi e io sono andato riprenderlo in una casa di un tabacchicoltore per conto della Tat nella zona di Volterrano . Una gioia indescrivibile e in quel frangente mi dimenticai di avvisare le forze dell’ordine che chiamai solo dopo essere tornati nella nostra casa”.

