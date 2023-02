Umbria: Assisi, controlli della polizia per prevenire furti e borseggi

18 febbraio 2023 a

Serie di controlli delle volanti del commissariato della Polizia di Stato di Assisi per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Secondo quanto disposto dalla questura di Perugia, sono stati impiegati gli uomini del commissariato di Assisi e gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche che hanno monitorato la stazione di Santa Maria degli Angeli, le aree commerciali, la zona industriale e i centri abitati periferici. Tredici i posti di controllo per verificare il traffico in entrata e in uscita.

Durante le verifiche, sono stati effettuati anche dei pattugliamenti appiedati nelle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per i borseggi, i furti e i fenomeni molesti. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare i clienti (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa sul rispetto delle norme previste dal Tulps, tra cui l’obbligo di esposizione nel locale di tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti ai minori.

Intensificati anche i controlli nei parchi cittadini, a partire dal Parco Regina Margherita, sino ad arrivare alla passeggiata presso il bosco di San Francesco e al Percorso verde di Bastia Umbra. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città e lungo le principali direttrici di accesso e transito, hanno identificato 171 persone e monitorato 77 veicoli.

