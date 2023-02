Terni, prendeva il reddito di cittadinanza e spacciava droga

18 febbraio 2023 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un 34enne ternano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato notato, dai militari in borghese, aggirarsi con fare sospetto nel quartiere di Campomicciolo.

Fermato e sottoposto ad un accurato controllo, durante la successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 400 grammi, sui quali aveva messo la foto della coppa del mondo di calcio a significare la particolare “bontà” del prodotto.

Già gravato da precedenti penali e noto alle forze dell’ordine, sia per fatti analoghi che per reati predatori, l’arrestato percepiva il reddito di cittadinanza, motivo per il quale saranno avviate nei suoi confronti le procedure per la revoca del beneficio con l’ausilio del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Terni.

