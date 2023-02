Assisi, tassa di soggiorno troppo alta: proteste

18 febbraio 2023 a

a

a

L’obiettivo di ridiscutere la tassa di soggiorno è quantomeno improbo per questo 2023 visto che il Comune di Assisi ha già stimato e messo a bilancio risorse per quasi due milioni - nello specifico 1.700.000 euro - che tengono conto delle previsioni sui flussi turistici e della “nuova ripartizione delle categorie oggetto di imposta”. Ma per il 2024 chissà e intanto - costituendo l’associazione Altea (Alloggi locazioni turistiche ed extralberghiero Assisi) - arriva la mobilitazione degli operatori degli alloggi turistici e dell’extralberghiero di Assisi che, da un giorno all’altro, si son visti equiparati agli hotel a cinque stelle. Da inizio febbraio infatti soggiornare in un appartamento ad Assisi costerà 5 euro a turista per i primi tre giorni, dal quarto le tariffe si cancellano. Proteste in vista.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 18 febbraio

Marcia Perugia Assisi di notte a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.