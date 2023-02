Perugia, spaccia cocaina davanti all'ospedale: arrestato albanese

17 febbraio 2023 a

a

a

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 27enne albanese accusato di spaccio. I militari hanno fermato l’uomo nel piazzale del parcheggio dell’ospedale ex Silvestrini trovandolo in possesso di cocaina. Nella successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato altre dosi di cocaina già pronte per la vendita, un ’sasso' dello stesso stupefacente, in attesa di essere suddiviso in dosi, con relativo materiale per il taglio ed il confezionamento, due bilancini di precisione, un mixer da cucina che viene utilizzato per sfaldare lo stupefacente e unirlo al materiale da taglio e circa 9.200 euro, prevalentemente in banconote da 20 e 50 euro, taglio generalmente usato per il pagamento delle dosi. I soldi sono stati ritrovati in varie parti della casa e anche all’interno di un materasso, ben suddivisi in mazzette di cui una avvolta nel cellophane con l’indicazione della somma.

Terno al Lotto sulla ruota di Milano, vincita da 18mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.