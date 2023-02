Terni, auto contro scooter. In gravi condizioni un uomo di 42 anni

17 febbraio 2023 a

Un uomo in sella a uno scooter è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel corso della tarda mattinata di venerdì 17 febbraio a Terni, in viale Cesare Battisti.

Lo scontro ha coinvolto lo scooter Kymco 125 condotto dal 42enne ternano A.C. e una Toyota Yaris Verso, guidata dalla 32enne indiana G.K.

Il 42enne è stato ricoverato in ospedale con riserva di prognosi. Ferita lievemente la donna. A bordo dell’auto c'era anche una bambina che è rimasta illesa.

