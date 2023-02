Cascia, disabile morta: c'è una persona indagata

17 febbraio 2023 a

La Procura della Repubblica di Spoleto ha iscritto nel registro degli indagati una persona per il reato di maltrattamenti, in relazione al decesso di una donna avvenuto a Cascia giovedì 16 febbraio. La persona morta era disabile e invalida al 100% e viveva insieme a un'altra donna con disturbi psichiatrici, invalida al 100%.

Per quest'ultima i sanitari intervenuti hanno disposto il ricovero ospedaliero in considerazione dei numerosi lividi presenti sul corpo.

Le indagini in corso, condotte dai carabinieri della compagnia di Norcia, sono finalizzata ad accertare, da una parte le cause della morte (è stata disposta l'autopsia sulla slama) e dall'altro ad accertare la natura delle lesioni riscontrate sulla donna attualmente ricoverata in ospedale.

