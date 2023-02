Terni: taglio dei pini a Campitello, scatta la protesta degli ambientalisti

17 febbraio 2023 a

Motoseghe sui pini e scatta la protesta. Ambientalisti sul piede di guerra ieri nel quartiere di Campitello, a Terni, quando gli operai del Comune sono arrivati per abbattere i pini e altri alberi come era stato già stabilito per sistemare l’asfalto ‘gonfiato’ dalle radici e dunque ormai impraticabile e pericoloso soprattutto per i veicoli in transito.

Comitato protesta contro il taglio degli alberi in viale Borsi

La protesta è iniziata in mattinata, messa in atto da Europa Verde, VAS, WWF e comitato S.O.S. Verde pubblico Terni, sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine. Nessun incidente, ma comunque una forma di protesta che ha avuto seguito anche sui social. Tutto è avvenuto tra via delle Palme e via del Rivo, di fronte alla chiesa di San Matteo Apostolo.

Il Comune taglia 36 alberi. Scoppia la protesta dei cittadini

Gli addetti dell’Agenzia Forestale Regionale, su incarico del Comune, si sono dunque portati sul posto per procedere al taglio degli alberi, “un intervento necessario - come spiega palazzo Spada - al successivo rifacimento di marciapiedi e strada”. Gli ambientalisti, tra cui Pierluigi Rainone, già in prima linea per analoghe proteste come quella per l’abbattimento dei pini di viale Borsi, si sono opposti all’operazione con cartelli e megafoni.

Dopo le polemiche per il taglio degli alberi apre il cantiere stradale in viale Borsi

