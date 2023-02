Perugia, Eugenio Guarducci riporta i fiori ai Giardini del Frontone per Eurochocolate Spring

17 febbraio 2023 a

Eugenio Guarducci riporta i fiori ai Giardini del Frontone, a Perugia. Il presidente di Eurochocolate un anno fa aveva fatto tornare i colori ai Giardini del Frontone con 780 bossi perimetrali, pansè bianche e gialle nelle aiuole, 800 metri quadrati di prato pronto e 100 metri cubi di ghiaia. Costo sostenuto fra i 25 e 30 mila euro assorbito dalla partnership con Umbra Flor. Ma nulla è durato e oggi la situazione mostra molti segni di degrado.

Perciò, in vista della seconda edizione di A passo d’uovo, il format primaverile di Eurochocolate, tornano le grandi manovre nello storico parco cittadino che farà da sfondo alla kermesse in programma dal 24 marzo al 2 aprile. “Provvederemo di nuovo a ripiantare tanti fiori - assicura Eugenio Guarducci -; mentre non so ancora se ripristineremo anche il bosso perimetrale. Ghiaia e prato invece non saranno necessari, almeno quest’anno”. Inevitabile, un commento non se lo risparmia: “Chi porta a spasso il cane dovrebbe rispettare anche l’ambiente, altrimenti multa. Bisognerebbe dirlo ai residenti del borgo”.

Intanto spuntano i primi nomi degli ospiti in arrivo per le giornate del cioccolato. Sarà Davide Merigo, l’architetto del gusto vincitore di Bake Off Italia 2022, il primo special guest di Eurochocolate Spring. Trentanove anni, laureato in Architettura al Politecnico di Milano con una specializzazione allo Iuav di Venezia, Davide Merigo è stato incoronato lo scorso dicembre miglior pasticcere amatoriale d’Italia. A decretare il verdetto, annunciato da Benedetta Parodi, la prestigiosa giuria di Bake Off Italia 2022. Il suo live show, all’insegna della creatività, è in programma per domenica 26 marzo.

