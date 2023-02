Perugia, intonaco cade dal soffitto, biblioteca chiusa

17 febbraio 2023 a

L’intonaco si stacca dal soffitto e piomba a terra.E’ quanto accaduto mercoledì 15 febbraio intorno alle 16 nella biblioteca comunale di Villa Urbani in via Pennacchi. a Perugia .

Adesso il cancello è sbarrato e vi è stato affisso un cartello con su scritto: “La biblioteca rimarrà temporaneamente chiusa per accertamenti tecnici, sono annullate attività e iniziative”. Accanto, quasi a sovrapporsi, ne hanno affisso un altro che riporta nero su bianco: “La biblioteca per molti di noi è uno spazio vitale: deve essere aperta non chiusa”.

“Non possiamo fare altrimenti - fa sapere Leonardo Varasano, assessore comunale alla Cultura -. Sono necessari monitoraggi, per capire esattamente il problema, e un piano di intervento. La causa probabilmente è da imputarsi alla vetustà della struttura”.

Villa Urbani è un’antica casa padronale realizzata negli anni Quaranta in stile neoliberty, la biblioteca, nata nel 1964, è stata la prima in Umbria a introdurre, accanto ai libri, documenti multimediali e postazioni internet. C’è anche un parco frequentato da mamme e bambini, insomma un’area protetta e molto amata. A Villa Urbani si può dire che si realizza un concetto di biblioteca cittadina partecipata e radicata nel quartiere.

Anche l’assessore Varasano ribadisce che la struttura è un punto di riferimento importante per il quartiere e per le tante associazioni che fanno base in questo luogo per portare avanti iniziative prevalentemente a carattere sociale. E ricorda la lunga battaglia portata avanti dalla comunità quando il Comune pensava di alienarla mettendola all’asta. Non avvenne grazie alle tante voci che si alzarono a difesa dello spazio.

“Proprio per tutti questi motivi - l’assessore prosegue - cercheremo di riaprirla nel più breve tempo possibile”.

