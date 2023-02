Orvieto, rapina tentata al compro oro: due banditi restano a mani vuote

16 febbraio 2023 a

Non è andata in porto la tentata rapina messa in atto nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio 2023 ai danni del compro oro (foto) di via Angelo Costanzi a Orvieto Scalo, in provincia di Terni. Intorno alle 17.30 un bandito, armato di pistola, è entrato all'interno del locale e l’ha puntata contro la signora che era dietro al bancone, intimandole di consegnare tutto l'oro che era a sua disposizione.

Un altro malvivente è invece rimasto fuori a fare da palo. La donna, però, che gestisce l'attività in società, è riuscita a dissuadere il ragazzo spiegandogli che, in quel momento, la cassaforte era pressoché vuota dal momento che, proprio poco prima, era stato effettuato un prelevamento.

Di fronte all'insistenza del giovane, la donna ha minacciato di chiamare i carabinieri, mettendo così in fuga i due. Carabinieri che sono stati poi chiamati da una negoziante che ha un'attività vicina al compro oro.

