Umbria, Todi: in auto con 55 grammi di cocaina, giovane arrestato dalla polizia

Eleonora Sarri 17 febbraio 2023 a

a

a

Trovato con 55 grammi di cocaina, la polizia stradale arresta un 25enne con l'accusa di spaccio. Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio, nel corso dei normali servizi lungo la strada statale 3-bis, gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Todi hanno arrestato un cittadino italiano di origini albanesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano circa le 17 quando i poliziotti hanno notato un veicolo il cui conducente, alla vista degli agenti, ha iniziato a tenere un atteggiamento sospetto. A quel punto i poliziotti si sono messi sulle sue tracce e hanno fermato il veicolo poco dopo in una piazzola di sosta. Identificato, il giovane è sembrato nervoso, tanto da spingere i poliziotti ad approfondire le verifiche e a sottoporlo a perquisizione. Controllata anche la macchina. E proprio all’interno del cassetto porta oggetti dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto due pacchetti di sigarette contenenti 73 involucri di cellophane con della sostanza stupefacente per un totale di 55 grammi. Le analisi del personale della polizia scientifica hanno confermato che si trattava di cocaina. Accompagnato negli uffici della questura di Perugia per le attività di rito, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Minorenne sorpreso con un panetto di hashish: arrestato dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.