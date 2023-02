Perugia, danno da vaccino: falsifica il referto dell'ospedale per avere il rimborso: a processo

Alessandro Antonini 17 febbraio 2023 a

Falsifica il referto dell’ospedale per ottenere un rimborso per un’antitetanica finita male, inducendo in errore il proprio medico. Peccato che però è stato scoperto prima. Ora l’uomo, 61enne, è a processo per falso. In particolare ha attestato falsamente in un ricorso di “essersi infortunato durante un servizio a causa di un incidente” e in occasione del ricovero presso il Santa Maria della Misericordia di Perugia “era stato sottoposto a profilassi antitetanica la cui prima dose veniva somministrata nel maggio 2003 e le altre due a luglio 2004”. L’uomo ha detto che solo nel 2012 ha saputo di essere positivo all’epatite B e che “in occasione delle vaccinazioni del 2003 era sicuramente entrato in contatto con aghi, strumenti, materiali e sostanze ed emoderivati infetti per i quali avrebbe contratto l’epatite. Allegato al ricorso anche una falsa copia conforme del referto del pronto soccorso.

Ebbene in sede Asl è emerso che questo documento non era corrispondente all’originale, dove si attestata che l’uomo era stato sì trattato con vaccino ma non con il siero delle immunologie antitetaniche. Nel documento originale risultava che non aveva accettato questo trattamento. L’uomo, difeso dall’avvocato Vincenzo Maccarone, è finito davanti al giudice. Ieri rinvio per impedi

