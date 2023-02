Perugia, stupra e perseguita l'ex amante di 22 anni più grande: 31enne sotto processo

Alessandro Antonini 17 febbraio 2023 a

a

a

Si innamora di una donna bella e appariscente, di 22 anni più grande. Inizia con lei una storia tanto clandestina quanto tormentata, poi la partner prova a tirarsi indietro.

Non vuole far sapere della relazione. Ed è qui che iniziano violenze e stalking, secondo la procura.

Un 31enne di origini campane è indagato per stupro e atti persecutori nei confronti di un’umbra di 53 anni. In particolare il 7 e l’8 agosto ha costretto - è scritto nel capo d'imputazione - la donna a “subire l’atto sessuale della penetrazione, colpendola immediatamente prima con uno schiaffo e tenendo un atteggiamento minaccioso”.

Il giorno dopo ha obbligato la vittima allo stesso atto sessuale “spingendola così da farla cadere a terra, chiudendola all’interno dell’abitazione (dell’uomo) e tenendo un atteggiamento minaccioso”.

Minorenne abusato dall'allenatore di basket: 55enne perugino arrestato a Roma



Non finisce qui. Tra il gennaio 2019 e lo stesso mese del 2020 avrebbe commesso stalking “mediante l’inoltro di numerosi messaggi e comunicazioni telefoniche dal contenuto insistente e minaccioso”.

Non solo: vengono citati in atti percosse, insulti e atteggiamenti aggressivi “fra cui anche quello di rendere nota la relazione con la donna”, è scritto ancora negli atti giudiziari.

Per la Procura si tratta di “comportamenti tutti dettati dettati dalla gelosia”.

Servizio completo nell'edizione del 17 febbraio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.