Umbria, arrestato a Fiumicino il frate condannato per violenza sessuale su volontaria

16 febbraio 2023 a

a

a

E' stato arrestato dalla polizia di Stato su disposizione della Procura di Perugia il frate di 79 anni già condannato nel 2019 e nel 2021 per il reato di violenza sessuale aggravata: l'uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione in relazione al quale dovrà scontare una pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il religioso è finito in manette mercoledì pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, dopo essere stato espulso dal Nicaragua: è stato fermato dall’ufficio di Polizia di frontiera aerea, di concerto con la squadra mobile di Perugia e con la divisione Interpol della Direzione centrale della polizia criminale.

Dipendente della biblioteca accusato di molestie sessuali. Rinviato a giudizio

I fatti risalgono al 2009, quando l’uomo, impegnato in Guatemala come referente di un’organizzazione cattolica non governativa, dopo essersi offerto di aiutare la vittima, perugina, allora 29enne, conosciuta in Italia nell’ambito dell’attività della ong, a trovare una sistemazione per la casa, in più occasioni, con violenza, l’aveva costretta a subire atti sessuali, palpeggiandola e facendosi toccare nelle parti intime a sua volta.

Nuove frasi choc nelle chat tra amici dopo la notte del presunto stupro: "C'era anche il cameraman"

Dopo la condanna, il 79enne, nel frattempo spostatosi da anni in Nicaragua, è stato espulso amministrativamente dalle autorità di quel paese che hanno quindi provveduto al rimpatrio in Italia dell’uomo, informando l’ambasciata d’Italia di Managua.

Arezzo, familiari di Guerrina scomparsa nel 2014 chiedono un milione alla Chiesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.