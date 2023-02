Daniela Poggi, chi è. Dall'amore per Walter Chiari alla morte della mamma

16 febbraio 2023 a

Oggi, giovedì 16 febbraio, l'attrice Daniela Poggi sarà ospite di Serena Bortone. Nella trasmissione Oggi è un altro giorno ricorderà Laura Antonelli, scomparsa il 22 giugno 2015. Poggi, classe 1954, è entrata nel mondo dello spettacolo subito dopo il diploma e il lavoro di animatrice in un villaggio truristico. Nel 1978 si è esibita al Festival di Sanremo come ballerina durante un'esibizione dei Matia Bazar e nello stesso anno ha debuttato a teatro. Da quell'anno è iniziata la sua ascesa tra cinema e tv. Ha spiegato di aver "adorato violentemente" Walter Chiari, definito generoso, dolcissimo e ricco di conoscenze. E' stata sposata per cinque anni con un uomo di cui si sa poco e ha adottato una ragazza peruviana, Ximena, che poi si è laureata in Ingegneria. Conosce l’Alzheimer molto bene: la malattia ha travolto una persona a lei molto cara, la mamma, poi venuta a mancare.

